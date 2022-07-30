نوريتش سيتي ينهزم أمام كارديف سيتي من قبل beIN SPORTS July 30, 2022 22:57 0:28 دقيقة استهل نوريتش سيتي مشوارَه في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي بالخسارة ِأمام مضيفهِ كارديف سيتي بهدفٍ دون رد. تقارير إخبارية كارديف سيتي نوريتش سيتي -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة سانت إتيان يفشل في تجاوز عقبة ديجون 0:28 دقيقة نوريتش سيتي ينهزم أمام كارديف سيتي 1:04 دقيقة ليفركوزن يودع كأس ألمانيا مبكراً 0:39 دقيقة رونالدو يعود لتدريبات يونايتد 1:28 دقيقة ستانوي: "ثقتنا كبيرة في تحقيق الفوز" 0:30 دقيقة الألمانيات يتجهّزن للنهائي 0:29 دقيقة فان فلوتن تفوز بالمرحلة الـ7 من طواف فرنسا للسيدات 0:21 دقيقة ميلان يعير دانييل مالديني لسبيتسيا 0:59 دقيقة مونتشي يكشف أن كوندي كان أقرب لتشيلسي 2:12 دقيقة كلوب: "كانت مباراة ممتعة"