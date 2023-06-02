ليدز يونايتد يفكّ ارتباطه مع المدرب سام ألاردايس بالتراضي

من قبل beIN SPORTS June 2, 2023 10:17 أعلن نادي ليدز يونايتد اليوم الجمعة فكّ ارتباطه مع المدرب سام ألاردايس بالتراضي.