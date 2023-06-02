ليدز يونايتد يفكّ ارتباطه مع المدرب سام ألاردايس بالتراضي من قبل beIN SPORTS June 2, 2023 10:17 أعلن نادي ليدز يونايتد اليوم الجمعة فكّ ارتباطه مع المدرب سام ألاردايس بالتراضي. AFP ليدز يونايتد سام ألاردايس الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى السابق تيليمانس يعلن نهاية مشواره مع اقرأ التالي - آخر الأحداث June 2, 2023 10:17 ليدز يفكّ ارتباطه مع المدرب ألاردايس بالتراضي June 1, 2023 14:41 تيليمانس يعلن نهاية مشواره مع ليستر سيتي May 29, 2023 20:51 شيفيلد وينزداي يصعد إلى دوري الدرجة الأولى May 27, 2023 20:54 لوتون تاون يتأهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز May 27, 2023 15:07 مواجهة مرتقبة بين كوفنتري سيتي ولوتن تاون May 17, 2023 23:19 كوفنتري سيتي يُطيح بميدلزبره May 16, 2023 23:25 لوتن يتأهل إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز May 14, 2023 09:38 سندرلاند يأخذ الأفضلية في ذهاب نصف النهائي May 7, 2023 17:08 بيرنلي يمدد عقد كومباني حتى عام 2028 April 26, 2023 23:24 شيفيلد يونايتد يصعد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز