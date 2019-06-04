ويأتي هذا التطور في ظل الفضيحة التي هزت كرة القدم الإسبانية حول التلاعب بنتائج المباريات، وتشير التسجيلات التي رصدها المحققون الإسبان إلى أن سبعة لاعبين من بلد الوليد سهلوا فوز فالنسيا على فريقهم في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني والمرتبطة بتحديد المقعد الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ومن بين اللاعبين السبعة لاعبان ضالعان في المراهنة على نتيجة المباراة مقابل توزيع الأموال التي سيجنيانها على زملائهم المتورطين في هذه القضية.