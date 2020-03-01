البث المباشر ومشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد على أرض الأخير فرصة مناسبة لبعشاق كرة القدم في العالم أجمع للاستمتاع بأهم مباريات اليوم.

وسيتابع موقعنا أهم مباريات اليوم في تغطية خاصة تواكب الكلاسيكو وتقدم الإضافة لمن يود مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في بث مباشر.

ميسي التاريخي:

نجم برشلونة ليونيل ميسي هداف الكلاسيكو التاريخي بجميع المنافسات (26 هدفاً) وهداف الكلاسيكو التاريخي في الليغا (18) وهداف الكلاسيكو التاريخي في الليغا على ملعب البرنابيو (11).

تشكيلة برشلونة الرسمية لمباراة ريال مدريد

تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمباراة برشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة | بث مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 1 أذار/مارس انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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