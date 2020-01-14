ماهي دوافع إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة ؟ January 14, 2020 12:17 2:50 دقيقة قرار إقالة إرنستو فالفيردي من قبل إدارة برشلونة لم يكن مستغرباً لأن الحديث كان يدور حول رحيله صيفا مهما كانت النتائج. الإقالة تأتي نتيجة لتردي أداء برشلونة في المباريات الهامة خلال الآونة الأخيرة وخاصة على الصعيد القاري. تقارير إخبارية برشلونة إرنستو فالفيردي -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة تعيين سيتين مدرباً لبرشلونة يتصدّر عناوين الصحف 12:14 دقيقة موجز الأخبار 0:47 دقيقة برشلونة يحقق إيرادات قياسية خلال عام 2019 0:28 دقيقة الأشياء العشرة التي ينبغي معرفتها عن مدرب برشلونة 2:13 دقيقة دخان الحرائق يجبر شارابوفا على الانسحاب 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:01 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:31 دقيقة بارتي تستعيد إيقاعها بصعوبة 1:12 دقيقة ليبرون يُسقط فريقه السابق ويحلق مع ليكرز 3:42 دقيقة رسميا: برشلونة يقيل مدربه فالفيردي ويعين سيتين