وسجل كل من بورخا مايورال (22) وإينيس بردهي (35) وخوسي لويس موراليس (50) وروبن روتشينا (59) رباعية أصحاب الأرض فيما دوّن سيرخيو كاناليس (70) وخوان ميغيل خمينيز لوبيز (87) هدفي ريال بيتيس.

ويحتل ليفانتي المركز 11 بـ41 نقطة فيما يأتي ريال بيتيس في المركز 13 بـ37 نقطة.

افتتح ليفانتي التسجيل عندما مرر المدافع سيرجيو بوستيغو الكرة من منتصف ملعبه إلى مايورال المتقدم، فدخل بها إلى منطقة جزاء الضيوف وسددها بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس جويل روبليس (21).

وأضاف بردهي الهدف الثاني للمضيف بتسديدة زاحفة على يسار الحارس (35).

ورفع قائد ليفانتي موراليس غلة فريقه إلى ثلاثة أهداف، بعد كرة بينية من خوسيه كامبانا، دخل على إثرها إلى منطقة الجزاء متخطياً الحارس روبليس، وسدد بيمناه في المرمى الخالي (50).

وأكمل روتشينا الرباعية بتسديدة من مسافة قريبة بعدما ارتدت الكرة إليه من المدافع المغربي زهير فضّال، فسددها في المرة الثانية في الشباك (59).

وبعدما أخرج مدرب ليفانتي باكو لوبيز الرباعي الهداف، نجح الضيوف بتقليص النتيجة بهدفين.

وجاء الأول عن طريق كاناليس الذي روّض بيسراه كرة من فضّال داخل منطقة جزاء ليفانتي وسدد بقوة بعيداً عن متناول الحارس إيتور فرنانديز (70).

وأتى الثاني إثر ركلة ركنية أبعدها فرنانديز، لكنها تهيأت أمام خوان ميغيل خمينيز لوبيز الذي سددها من مسافة قريبة (87).