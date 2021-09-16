لابورتا يطالب جماهير برشلونة بالصبر من قبل beIN SPORTS September 16, 2021 15:41 0:41 دقيقة طالب جوان لابورتا، رئيسُ برشلونة، جماهير النادي بالصبر على الوضع الحالي، ووضع ثقتهم في الإدارة، معتبراً أن ما يمر به النادي حالياً يعتبر أمراً متوقعاً. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة المنتخب البلجيكي يحافظ على صدارة التصنيف العالمي 0:36 دقيقة "فيفا" يجري استقصاء يخص إقامة المونديال كل عامين 0:49 دقيقة أستون مارتن يحتفظ بخدمات سائقيه 0:34 دقيقة بيرنلي يمدد تعاقده مع المدرب شون دايش 0:34 دقيقة ليفانتي يقدم موستافي لوسائل الإعلام 0:41 دقيقة لابورتا يطالب جماهير برشلونة بالصبر 2:34 دقيقة ميسي جذب كل الأنظار في مباراة كلوب بروج 1:22 دقيقة تشيفيرين متحمس لبداية البطولة الجديدة 0:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين رين وتوتنهام 1:39 دقيقة المنتخب المصري يفوز على غواتيمالا