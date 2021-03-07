متابعة: مازن الريس

وتمّ الإعلان عن انتخاب لابورتا رئيساً لنادي برشلونة فجر الإثنين خلفاً للرئيس المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو.

وشهدت الانتخابات تقدماً واضحاً لصانع الإنجازات التاريخية للنادي الكاتالوني من البداية حتى النهاية وسط منافسة قوية من فيكتور فونت و"هامشية" من المرشح الثالث توني فريشا.

🗳 2021 ELECTION 🗳



Joan Laporta, new president of FC Barcelona pic.twitter.com/W0Klb7d1Je — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

ووصل عدد الأصوات التي حصل عليها لابورتا أكثر من 30 ألف صوت (30.184) مقابل قرابة 16 لمنافسه فونت (16.679) ومن ثم فريشا الذي حصل على أكثر من 4500 صوت (4769).

وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة جاءت نسبة الأصوات كـ54.28 بالمئة لصالح لابورتا مقابل 29.99 بالمئة لصالح فونت ومن ثم 8.58 بالمئة لصالح فريشا.

وأتت انتخابات رئاسة برشلونة في وقت حرج للغاية بسبب نتائج الفريق المحبطة في الآونة الأخيرة وإعلان ميسي رغبته في الرحيل قبل انطلاق الموسم بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وفتح تحقيق بشأن رئيس النادي المستقيل ماريا بارتوميو على خلفية تعاقده مع شركة اتهمت بتشويهها لصورة أبرز نجوم النادي.

ويضع رئيس نادي برشلونة الجديد مسألة إقناع ميسي في البقاء ضمن أولوياته خاصة وأنّ النجم الأرجنتيني ارتبط اسمه بكل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنكليزي وغيرهما.

لابورتا يصرح

وقال لابورتا رئيس نادي برشلونة الجديد عقب الانتخابات: "إنه ليوم خاص جداً، أريد أن أشكر الداعمين لحملتي ولجميع الأعضاء وللجنة الانتخابية"

مضيفاً: "إنها أهم انتخابات في تاريخ النادي" مشيراً إلى الظروف التي تمّت بها الانتخابات التي سبق وتأجلت إثر جائحة كورونا.

وامتدح لابورتا الأسطورة ليونيل ميسي معتبراً إياه الأفضل في التاريخ ومثمناً مشاركته في عملية التصويت.

ووعد لابورتا (58 عاماً) في وقت سابق ببذل جهده من أجل إقناع ليو بالبقاء متسلحاً بعلاقته المميزة مع البرغوث في الفترة الذهبية التي تولى بها رئاسة النادي بين 2003 و2010.

أجواء ما قبل الإعلان الرسمي

لابورتا حصل على أكثر من 29 ألف صوت مقابل قرابة 16 ألف صوت لمنافسه فونت مما يعني فوزه منطقياً بالانتخابات، لكن الإعلان الرسمي لم يصدر حتى الأن (الواحدة والنصف فجراً بتوقيت مكة المكرمة).



لابورتا يشكر إدارة النادي المؤقتة المكلفة بتنظيم الانتخابات على إدارتها المنظمة للعملية الانتخابية.



لابورتا بانتظار الإعلان الرسمي فقط عن فوزه بانتخابات رئاسة نادي برشلونة، إذ وصلت نسبة حصوله على الأصوات إلى 57.91 بالمئة مقابل 30.97 بالمئة لفونت و 9.92 بالمئة لفريشا، وذلك عقب فرز 80 بالمئة من الأصوات.



مراسلنا يؤكد في وقت سابق فوز جوان لابورتا برئاسة نادي برشلونة.



وحاز لابورتا على 57.31 بالمئة من الأصوات عند فرز قرابة 50 بالمئة من الأصوات متقدماً على فونت 31.28 بالمئة وفريشا 10.11 بالمئة وذلك بحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة.



النتائج كانت تشير لتقدم لابورتا من البداية إذ حاز على 57.49 بالمئة من الأصوات مقابل 31.32 بالمئة لفونت و10.11 لفريشا عندما تمّ فرز 25 بالمئة من الأصوات.



الأجواء ودية قبل الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات.

Fair play entre els 3⃣ candidats pic.twitter.com/SElKi7ZRAi — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 7, 2021

أوضح أشرف بن عياد في وقت سابق أنّ بويول ولويس إنريكي وبارتوميو حضروا إلى ملعب كامب نو للمشاركة في العملية الانتخابية مشيراً إلى أنّ جوان لابورتا هو الأقرب للفوز بالانتخابات.



بحسب استطلاع أولي للقناة الكاتالونية الثالثة أيضاً فإنّ جوان لابورتا هو الفائز بانتخابات رئاسة برشلونة.



برشلونة أعلن في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عن إغلاق صناديق الاقتراع والبدء في عملية فرز الأصوات.



شارك العديد من النجوم في انتخابات رئاسة برشلونة وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

🗳️ ليو ميسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية للنادي 📩 pic.twitter.com/IIeMsp9j1Q — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 7, 2021

قبل انتخابات رئاسة نادي برشلونة

وشهدت انتخابات برشلونة مشاركة كبيرة من قبل أعضاء النادي الكاتالوني رغم القيود الخاصة بفيروس كورونا، والتفاصيل الكاملة تأتي في مداخلة مراسلنا الحسن سالم.

في تصريحات خاصّة قال المرشّح لرئاسة برشلونة جوان لابورتا إنّه يَتوقّع فوزه في الانتخابات، وأضاف أنّه يخوض هذا التحدّي ، مُعوّلاً على الخبرة والإعداد الجيّد.

كذلك في تصريح حصري أكّد المُرشّح لرئاسةِ برشلونة فيكتور فونت أنّه مُتَفائل بشأن نتيجة الانتخابات، واصفاً إيّاها بأنها الأهمُّ في التاريخ الحديث للنادي.