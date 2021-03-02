كومان يمتنع عن الإدلاء برأيه بشأن قضية بارتوميو من قبل beIN SPORTS March 2, 2021 20:54 0:45 دقيقة قال الهولندي رونالد كومان مدربُ برشلونة إنه لا يمكنه الإدلاء ُبرأيه بخصوص قضية رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو، لكن المدرب الهولندي أشاد بالمقابل ببارتوميو واصفا إياه بالشخصِ الاستثنائي. تقارير إخبارية رونالد كومان جوسيب ماريا بارتوميو برشلونة الإسباني -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة كومان يمتنع عن الإدلاء برأيه بشأن قضية بارتوميو 0:25 دقيقة بيغولا تلتحق بركب المتأهلات إلى الدور الثاني 0:32 دقيقة كرامر مدرباً جديداً لفريق أرمينيا بيليفيلد 0:25 دقيقة الأميركية كيز تمضي قدماً في بطولة قطر توتال 1:21 دقيقة فريق مرسيدس يقدّم سيارته الجديدة 3:08 دقيقة الحجر الصحي يمنع تورينو من مواجهة لاتسيو في روما 0:29 دقيقة الدحيل والريان إلى نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 0:50 دقيقة جابر تتخطى الدور الأول من بطولة قطر توتال 0:34 دقيقة الهلال السوداني يقيل مدربه 0:38 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يرحب بتصريحات رئيس الوزراء