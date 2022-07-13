كاستييّخو يطمح إلى إعادة بريق فالنسيا المفقود من قبل beIN SPORTS July 13, 2022 21:26 1:09 دقيقة قال الوافد الجديد لفريق فالنسيا الإسباني صامويل كاستييّخو إنه سعيد بالتوقيع مع الخفافيش مؤكداً أنه يعمل مع الفريق على تشكيل مجموعة جيدة من اللاعبين لإعادة فالنسيا إلى بريقه المفقود والاستجابة إلى تطلعات جماهيره. تقارير إخبارية فالنسيا الإسباني -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة كونتي راض عن مستوى لاعبي توتنهام 3:59 دقيقة المنتخب الزامبي يحجز مقعداً في نصف النهائي 0:29 دقيقة إشبيلية يواصل تدريباته التحضيرية في كوريا الجنوبية 1:09 دقيقة كاستييّخو يطمح إلى إعادة بريق فالنسيا المفقود 2:35 دقيقة استقبال رائع للنجمة أنس جابر في تونس 0:26 دقيقة ليفربول يحط الرحال في سنغافورة 1:23 دقيقة انطلاقة قوية للبنان في كأس آسيا لكرة السلة 2:42 دقيقة سيدات السويد يقتنصن فوزاً مهماً من سويسرا 0:39 دقيقة الثنائي بيلاستيغين وكويّيو يعبر إلى ثمن النهائي 0:38 دقيقة غالان وليبرون يواصلان مسيرتهما في بطولة باريس