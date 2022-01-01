فيليكس يؤكد أن أتلتيكو يحتاج لتحسين أدائه الدفاعي من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 13:46 1:33 دقيقة أكّد جواو فيليكس لاعب أتليتيكو مدريد، أنّه ورغم المستوى الجيد الذي يقّدمُه الفريقُ إلاّ أنّه يتعيّن على الرّوخي بلانكوس العمَلُ على تحسينِ بعض النّقاط، على غـرارِ الدفاع من خلال عدم تلقي أهداف كثيرة. فيليكس أوضح أن تشكيلة دييغو سيميوني تزخَر بلاعبينَ من الطراز الرفيع. مقابلات أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني جواو فيليكس -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الشكوك تحيط بجاهزية منتخب الكاميرون 0:28 دقيقة منتخب سوريا يؤكد إقامة معسكره في قطر 1:03 دقيقة كلايفرت يعارض فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:42 دقيقة رانييري ينفي أنه قلل من الاحترام لمنتخب نيجيريا 2:58 دقيقة رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2:54 دقيقة هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ 4:46 دقيقة مانشستر سيتي يقتنص فوزاً صعباً من أرسنال 1:53 دقيقة كلوب يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب "كورونا" 3:32 دقيقة أجمل أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021 1:33 دقيقة انطلاقة قوية لإسبانيا في كأس رابطة المحترفين