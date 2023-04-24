قالت الصحيفةُ إن برشلونة كان يعرفُ منذ الدقيقةِ الأولى أنه في حاجةٍ إلى الحواسِ الخمس من أجلِ التفوقِ على أتليتيكو مدريد، مضيفةً أنه كان محظوظا بعدمِ تأخرِه في النتيجةِ منذ الدقائقِ الأولى عندما أرسل غرييزمان كرة ًفي العارضة، لكن ذلك لم يؤثرْ على الفريق الذي أظهر صبراً كبيراً أمام المرمى بطريقةٍ أفضلَ من بعض المباريات السابقة حسبما أشارت سبورت، وأن برشلونة كان جيداً للغاية حتى النهاية

