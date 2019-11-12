وقالت الصحيفة إن سولاري حضر الإثنين حفل افتتاح المدرسة الجامعية لريال مدريد..ما يعد أول ظهور له بصفته سفيرا للنادي الملكي.وكان سولاري قد قاد ريال مدريد في اثنتين وثلاثين مباراة خلال الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته في مارس بسبب سوء النتائج.