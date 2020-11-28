ريال مدريد يواصل عروضه المخيبة في الدوري الإسباني من قبل beIN SPORTS November 28, 2020 22:40 4:57 دقيقة واصل ريال مدريد سلسلة نتائجة السلبية في الدوري الإسباني بسقوطه أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. الملخصات إدين هازار الليغا كاسيميرو الدوري الإسباني ريال مدريد الميرينغي ديبورتيفو ألافيس -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة نيمار: "يجب أن نقدم أفضل ما لدينا" 3:30 دقيقة بوردو يفرض التعادل على باريس سان جيرمان 4:57 دقيقة ريال مدريد يواصل عروضه المخيبة في الـ"ليغا" 1:11 دقيقة النصيري ينقذ إشبيلية من فخ هويسكا 0:49 دقيقة منتخبُ أوغندا يحسم مواجهته مع المغرب 0:49 دقيقة تونس تسير بثبات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 4:26 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه بينفينتو 6:27 دقيقة أندية أوروبا تقف دقيقة صمت إجلالاً لروح مارادونا 5:26 دقيقة محرز يسجل ثلاثية ويقود مانشستر سيتي لفوز عريض 2:30 دقيقة أتلتيكو مدريد يُسقط فالنسيا في معقله