وأوقف قاديش سلسلة انتصارات مضيفه ريال مدريد عندما أجبره على التعادل 0-0 يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيطر ريال مدريد على المباراة من البداية بنسبة استحواذ أكثر من 82 بالمئة مع 36 تسديدة دون أن يتمكن من هزّ شباك ضيفه رغم تواجد الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس في القائمة الأساسية.

وبعد 10 انتصارات متتالية في جميع المسابقات فشل ريال مدريد بإيجاد الحلول ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الدوري الإسباني وبفارق ست نقاط عن إشبيلية الوصيف.

ورفع قاديش رصيده إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

وبدت جليا معاناة ريال مدريد من غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب الإصابة وفيروس كورونا خصوصاً صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش والمهاجم البرازيلي رودريغو وماركو أسنسيو وداني كارفاخال والويلزي غاريث بايل وإيسكو والبرازيلي مارسيلو.



ودفع مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بصانع الألعاب الدولي البلجيكي إدين هازار أساسياً وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وتحديداً 19 أيلول/سبتمبر الماضي ضد فالنسيا.



وضغط ريال مدريد منذ البداية بحثاً عن افتتاح التسجيل لكنه وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاع النادي الأندلسي فلجأ إلى التسديد البعيد دون خطورة كبيرة باستثناء كرة قوية للاعب وسطه الدولي الأوروغوياني فيديركو فالفيردي بيمناه من خارج المنطقة أبعدها ليديسما إلى ركنية (23).



وكاد الألماني توني كروس يخدع ليديسما بتمريرة عرضية داخل المنطقة حاول هازار متابعتها برأسه لكن حامي عرين الضيوف أبعدها في توقيت مناسب قبل أن يشتتها الدفاع (55).



وسدد كاسيميرو كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة بجوار القائم الأيسر (57).



وتلاعب فينيسيوس بالدفاع وتوغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية أبعدها ليديسما قبل أن يشتتها المدافع فالي (59).



وكاد البديل المخضرم ألفارو نيغريدو (36 عاماً) يفعلها ويهز شباك البلجيكي كورتوا من أول هجمة لقاديش عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها زاحفة بجوار القائم الأيسر (74).



وكثف ريال مدريد من ضغطه في الدقائق المتبقية دون جدوى.