تأهل فريق المدرب إيمانول ألغواسيل إلى المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ عام 2013، بعدما أسدى رايو فايكانو خدمة للنادي الباسكي بفوزه على فياريال الخامس 2-1، علماً ان الاخير سيلعب في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على غرار ريال بيتيس الفائز على جيرونا 2-1 بهدفي بورخا إيغليسياس (47 و77).

وضمن سوسييداد المركز الرابع مع 68 نقطة متقدماً بفارق 5 نقاط عن فياريال الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به قبل مرحلة من النهاية.

وفرض الفرنسي أنطوان غريزمان نفسه نجماً للقاء بافتتاحه التسجيل (37) وتمريره كرة الهدف الثاني إلى الأرجنتيني ناهويل مولينا (73). وسجل هدف سوسييداد الوحيد النرويجي أليكسندر سورلوث قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة (88).

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 76 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن جاره اللدود في العاصمة ريال الفائز على مضيفه إشبيلية 2-1 السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

