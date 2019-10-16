أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء أنها طلبت من الاتحاد المحلي نقل مباراة الـ "كلاسيكو" المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، من أرض الأول إلى العاصمة، على خلفية التوتر في إقليم كتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وأفادت الرابطة في بيان أرسلته لوكالة الأنباء الفرنسية أنها طلبت "من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن تعقد اجتماعاً وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو إلى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا".

ومن المقرّر أن تقام المباراة بين برشلونة بطل الموسمين الماضيين وثاني الترتيب حالياً، وريال مدريد المتصدّر، على ملعب الأول كامب نو في 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

ويشهد إقليم كتالونيا توتراً منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وانعكس التوتر اضطرابات ليلية على مدى اليومين الماضيين، بلغت ذروتها ليل الثلاثاء الأربعاء حين قام عشرات المتظاهرين برمي قوات الشرطة بالمقذوفات وإشعال حاويات القمامة وعلب الكرتون.

وأدت المواجهات إلى إصابة العديد من الأشخاص وتوقيف العشرات في برشلونة وعدد من مدن الإقليم الانفصالي.

وكان نادي برشلونة قد انتقد في بيان الإثنين الأحكام الصادرة، معتبراً بأن "الحوار السياسي" ضروري عوضاً عن السجن. وأوضح "بنفس الطريقة التي لم يساعد الحكم بالسجن الوقائي في حل النزاع، فإن الحكم بالسجن الذي صدر اليوم لن يساعد أيضاً، لأن السجن ليس هو الحل".