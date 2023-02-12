ودخل ديباي المنتقل إلى صفوف الـ"روخيبلانكوس" في 20 كانون الثاني/يناير الماضي قادماً من برشلونة، بديلاً لألفارو موراتا في الدقيقة 61 ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 إثر طرد قطب دفاعه المونتينيغري ستيفان سافيتش لإعاقته المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش عند حافة المنطقة وهو منفرد بحارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك.

وهي المرة الثالثة التي يطرد فيها سافيتش في المباريات الخمس الأخيرة لأتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات.

وهو الهدف الأول لديباي في الليغا منذ تسجيله الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى إلتشي (3-صفر) في 17 أيلول/سبتمبر الماضي في المرحلة السادسة.

وعوض أتلتيكو مدريد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه خيتافي 1-1 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم، معززاً موقعه في المركز الرابع برصيد 38 نقطة مقابل 23 نقطة لسلتا فيغو الثالث عشر.

وشدد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الخناق على ريال سوسييداد الثالث الذي يحلّ ضيفاً على إسبانيول الإثنين حيث قلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.

وقال سيميوني: "بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكن كان لدينا عدم دقة وبعض الفرص المعزولة مثل كرة ماركوس يورنتي التي كادت تهز الشباك. ولكن في الشوط الثاني قمنا بتغيير أسلوب لعبنا وحاولنا تحرير (الفرنسي أنطوان) غريزمان، وسنحت فرصة للتسجيل لموراتا، وعندما كنا في قمة مستوانا، تلقينا بطاقة حمراء".

وأضاف: "حصل (ياغو) أسباس على فرصة لهز شباكنا أنقذها أوبلاك، ومن هجمة فردية بين (البلجيكي يانيك) كاراسكو وممفيس، تمكنا من تسجيل هدف الفوز بالمباراة. كانت ردة فعل الفريق جيدة".