أقيمت المباراة الأحد على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" ضمن المرحلة التاسعة عشرة من البطولة.

وعانى الريال بشكل كبير في أولى مبارياته في العام الجديد 2022 بينما بدى خيتافي في أفضل حالاته علماً بأنه دخل المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

وسجل إنيس أونال هدف التقدم لخيتافي في الدقيقة التاسعة.

ورغم الخسارة استمر ريال مدريد في الصدارة برصيد 46 نقطة، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة مستمراً في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

ودخل ريال مدريد المباراة وهو مرشح للفوز على جاره في العاصمة نظراً للفوارق الفنية بين الفريقين ووقوف التاريخ إلى جانبه في السنوات الأخيرة حيث فشل خيتافي في الفوز عليه منذ آب/اغسطس عام 2012. ومنذ تلك الخسارة، حقق ريال مدريد الفوز على منافسه في 13 من أصل 15 مباراة جمعت بينهما.

وضغط ريال مدريد بقوة في مطلع المباراة لكنه تلقى هدفاً مفاجئاً خلافاً لمجريات اللعب عندما فقد مدافع الفريق الملكي البرازيلي إيدر ميليتاو الكرة داخل المنطقة فانتزعها التركي اينيس أونال وأطلقها زاحفة في شباك حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا (9)، رافعاً رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم.

ورد ريال مدريد بتسديدة بواسطة لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش تصدى لها حارس خيتافي دافيد سوريا (15)، ثم تبادل مودريتش الكرة مع الفرنسي كريم بنزيمة وأطلق الأول كرة بيسراه من مشارف المنطقة ارتطمت بالعارضة (17).

واستحوذ ريال مدريد على الكرة بنسبة كبيرة من دون ان يشكل خطورة على مرمى مضيفه المتواضع.

وشارك الجناح البلجيكي إدين هازار والظهير الايسر البرازيلي المخضرم مارسيلو مطلع الشوط الثاني، في محاولة لتنشيط الجبهة الهجومية لكن إيقاع ريال مدريد بقي بطيئاً نوعاً ما وكانت الفرصة الأبرز له تسديدة البرازيلي كاسيميرو على الطاير من مشارف المنطقة طار لها حارس خيتافي وأحبط مفعولها (72)، وأخرى لإيسكو برأسية سيطر عليها الحارس أيضاً في الثواني الأخيرة.

ولم يخسر ريال مدريد سوى مرتين خارج ملعبه هذا الموسم مقابل 8 انتصارات.

