خواكين يصف ليلته الختامية في الملاعب بالاستثنائية من قبل beIN SPORTS June 5, 2023 15:48 1:11 دقيقة انتهت مسيرة خواكين الكروية بعد رحلةٍ حافلة في الملاعب، ختمها بمعادلة الرقم القياسي لعدد المباريات في تاريخ الدوري الإسباني والمسجَل باسم حارس المرمى السابق أندوني ثوبيثاريتا. وقدم خواكين شكره لكل من سانده طوال مسيرته، واصفاً ليلته الختامية في الملاعب بالاستثنائية. تقارير إخبارية الدوري الإسباني خواكين سانشيز -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة تشافي: نعم نحتاج للتعزيزات 0:22 دقيقة بوروسيا دورتموند يضم رامي بن سبعيني 1:09 دقيقة رود يمضي قدماً في رولان غاروس 0:36 دقيقة براخا سعيد بعد تمكن فالنسيا من تجنب الهبوط 18:07 دقيقة إنزاغي يشدد على ضرورة التحلي بالشجاعة أمام سيتي 1:11 دقيقة خواكين يصف ليلته الختامية في الملاعب بالاستثنائية 2:29 دقيقة الاتحاد المنستيري يحرز لقب كأس تونس لكرة السلة 3:55 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 والأخيرة 3:17 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 والأخيرة 0:53 دقيقة خورخي ميسي يؤكد رغبة نجله في العودة إلى برشلونة