وحافظ القطب الثاني للعاصمة مدريد (الوصيف) مع 66 نقطة على فارق النقطتين مع جاره اللدود ريال الثاني الفائز على ألميريا 4-2 السبت. ويتصدر برشلونة الترتيب مع 79 نقطة.

وفرض المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان نفسه نجماً للمباراة مع تمريرتين حاسمتين، بعدما كان الأرجنتيني ناهويل مولينا افتتح التسجيل بعد تمريرة طويلة من المدافع الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس (20)، ليتحول الأخير إلى هداف بعدما تابع ركلة حرة من "غريزو" رأسية في الشباك (24)، ليعود الفرنسي ويهدي الهدف الثالث إلى الدولي ألفارو موراتا (38).

ومنذ عودته من مونديال قطر حيث خسر النهائي أمام أرجنتين ليونيل ميسي، يتألق غريزمان في الملاعب الإسبانية اذ بعد ثنائيته في 16 نيسان/أبريل أمام ألميريا 2-1، مرر كرتين حاسمتين في الفوز على مايوركا 3-1 الأربعاء، ليعود للتألق هذه الامسية.

وغريزمان هو أفضل ممرر واللاعب الاكثر فعالية في "لا ليغا" مع تمريراته (12) وأهدافه (11).

وقلص بلد الوليد الفارق قبل صافرة نهاية الشوط الأول بفضل الكندي كايل لارين (42 من ركلة جزاء)، ليعود ويسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني بفضل سيرجيو إيسكوديرو (74).

غير أن أتليتيكو تمسك بفوزه، فسجل الثالث بالنيران الصديقة من خواكين فرنانديس بعدما حوّل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه تمريرة من الأرجنتيني أنخيل كوريا (86)، ما شكّل ضربة موجعة لبلد الوليد الذي تلقى الهدف الخامس عبر الهولندي ممفيس ديباي في الوقت القاتل (90+3).

