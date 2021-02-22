جماهير برشلونة تخشى من موسم صفري آخر من قبل beIN SPORTS February 22, 2021 18:11 2:18 دقيقة لا يزال برشلونة يعيش مرحلة صعبة، فبعد خسارتِه أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال وسقوطِه في فخ التعادل أمام قادش في الدوري الإسباني بات عشاق الفريق الكاتلوني يتخوفون من موسم دون ألقاب. دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الدوري الإسباني - La Liga برشلونة -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة السد ينتصر بصعوبة ويقترب من اللقب 2:18 دقيقة جماهير برشلونة تخشى من موسم صفري آخر 1:44 دقيقة إنفانتينو يعبر عن سعادته بزيارة السودان 4:35 دقيقة الحكومة البريطانية تأمل في عودة المشجعين جزئياً 3:40 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 0:26 دقيقة غياب بنزيمة عن مواجهة أتالانتا في دوري الأبطال 3:40 دقيقة إعادة انتخاب غرافينا رئيساً للاتحاد الإيطالي 0:54 دقيقة كالياري يٌقيل مدربه دي فرانشيسكو ويُعين سيمبليتشي 1:48 دقيقة سحب قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي 0:53 دقيقة لاعبو نابولي ممنوعون من التواصل مع وسائل الإعلام