جمال الشريف يحسم الجدل التحكيمي بشأن مباراة إشبيلية وريال مدريد من قبل beIN SPORTS January 18, 2020 19:00 2:31 دقيقة تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف عن أهم الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة ريال مدريد وإشبيلية التي انتهت لصالح كتيبة زيدان بهدفين مقابل هدف. ريال مدريد جمال الشريف -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة لايبزيغ يستثمر سقوط مونشنغلادباخ ويعزز صدارته 3:22 دقيقة نيوكاسل يُسقط ضيفه تشيلسي بهدف قاتل 5:03 دقيقة إشعاع هالاند يطغى على فوز دورتموند في أوغسبورغ 1:23 دقيقة هالاند "الغول" يوجّه رسالة مضمونة الوصول!! 1:35 دقيقة أستراليا الحاجز الدائم أمام السوريين 2:31 دقيقة الشريف يتحدث عن هدفي إشبيلية أمام ريال مدريد 4:17 دقيقة مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس 3:59 دقيقة أرسنال يتعثر مجدداً ويتعادل مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1:58 دقيقة إيموبيلي يقود لاتسيو للفوز والضغط على يوفنتوس 4:04 دقيقة ريال مدريد يعبر من حاجز إشبيلية بثنائية كاسيميرو