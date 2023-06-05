"أعتقد أنه أمر حاسم هذا الأسبوع من سنكون قادرين على التوقيع و العمل معه. أعتقد أننا بحاجة إلى التعزيز جيدًا للمنافسة بشكل أفضل كثيرًا الموسم المقبل خاصة في أوروبا. لقد تنافسنا بشكل جيد في كأس الملك وفي الدوري الإسباني، أعتقد أن الخطوة الحاسمة لكي نكون قادرين على المنافسة هي التعزيز الجيد للموسم المقبل والتحدي على كل بطولة ".

