بوسكيتس: دفعنا ثمن خطأ وعقدنا الأمور علينا من قبل beIN SPORTS October 27, 2021 21:22 2:34 دقيقة اعترف كابتن برشلونة سيرجيو بوسكيتس أن هدف فالكاو كان خطأه مؤكداً أن برشلونة افتقد للتوفيق في الخسارة أمام رايو فاليكانو 0-1، رافضاً تحميل وضعية النادي المقلقة للمدرب كومان. مقابلات سيرجيو بوسكيتس رايو فايكانو برشلونة -آخر الفيديوهات 1:55 دقيقة نيس ومرسيليا يتعادلان في المباراة المؤجلة 2:49 دقيقة ريال مدريد يقع في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا 3:30 دقيقة ليفربول إلى ربع نهائي كأس الرابطة 3:11 دقيقة وست هام يجرد مانشستر سيتي من لقبه في كأس الرابطة 1:23 دقيقة ألكاراث يُقصي موراي من منافسات بطولة فيينا 2:20 دقيقة تحضيرات حثيثة لاستضافة مميّزة لجائزة قطر الكبرى 2:34 دقيقة بوسكيتس: دفعنا ثمن خطأ وعقدنا الأمور علينا 3:05 دقيقة النمر فالكاو يُسقط برشلونة 0:59 دقيقة المهندس خليفة المانع يُشيد بالكفاءات القطرية 1:53 دقيقة نقابة اللاعبين المحترفين تعارض مقترح الفيفا