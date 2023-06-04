بنزيمة يترك إرثاً كبيراً في خزائن ريال مدريد من قبل beIN SPORTS June 4, 2023 14:35 2:55 دقيقة بعد إعلان رحيله رسمياً من قبل ريال مدريد.. كريم بنزيمة يترك إرثاً كبيراً في خزائن النادي الملكي الذي انضم إليه في العام 2009. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة اتفاقية شراكة بين الاتحاد العراقي ورابطة االليغا 2:29 دقيقة مشاركة مخيبة للفرنسيين في رولان غاروس 0:40 دقيقة بافليوتشنكوفا تتخطى عقبة مرتنس وتبلغ ربع النهائي 5:00 دقيقة كواليس رحيل كريم بنزيمة عن ريال مدريد 2:55 دقيقة بنزيمة يترك إرثاً كبيراً في خزائن ريال مدريد 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والوداد | معلومات البث المباشر 0:52 دقيقة ريال مدريد يعلن رحيل بنزيمة عن الفريق 1:05 دقيقة موسيماني يتحدث عن تجربته مع الأندية والمنتخبات 5:22 دقيقة آخر أخبار موقعة الأهلي والوداد في ذهاب النهائي 2:50 دقيقة الوداد يتأهب لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا