برشلونة يكرّم ويودّع قائده سيرخيو بوسكيتس من قبل beIN SPORTS June 1, 2023 12:05 1:51 دقيقة قبل بدء أشغال تجديد ملعب "كامب نو" احتضن معقل برشلونة حفل تكريم ووداع للقائد سيرخيو بوسكيتس. وشهد الحفل حضور عدد من زملائه الحاليين و السابقين إضافة إلى رئيس النادي جوان لابورتا. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة سيرخيو بوسكيتس -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة برشلونة يكرّم ويودّع قائده سيرخيو بوسكيتس 2:34 دقيقة مواجهة مرتقبة بين شتوتغارت وهامبورغ 1:10 دقيقة لوتون في سباق مع الزمن لإنهاء أعمال تطوير في ملعبه 2:18 دقيقة أبرز مشاهد مواجهة نهائي الدوري الأوروبي 1:59 دقيقة بونو يسترجع ذكريات كأس العالم 3:16 دقيقة مراسم تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 0:50 دقيقة لاميلا: "مباراة صعبة " 0:51 دقيقة راكيتيتش: "أمر لا يصدق" 6:13 دقيقة إشبيلية يفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة 6:44 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بصعوبة إلى ثالث أدوار رولان غاروس