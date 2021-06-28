وقال النادي الكتالوني في بيان "خضع عثمان ديمبيلي لجراحة ناجحة في توركو (فنلندا) على يد الطبيب لاسي ليمباينن، وتحت إشراف الطاقم الطبي للنادي".

وكانت الفحوصات الأولية التي أجريت للمهاجم الفرنسي أظهرت "خلعاً في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى".

❗ MEDICAL ANNOUNCEMENT

After undergoing successful surgery, Dembélé out for four months.

🔗 All the details: https://t.co/mWk1Z2B8tB pic.twitter.com/kMtxg0qa6m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 28, 2021

واعتمد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان على المهاجم البالغ 27 عاماً كـ"ورقة رابحة" في الهجوم منذ بداية البطولة القارية، ليدخل بديلاً في مباراتي الفوز على ألمانيا 1-صفر في ميونيخ والتعادل أمام المجر 1-1- في بودابست التي شهدت إصابته في ركبته.

وخاض ديمبيليه 44 مباراة بقميص برشلونة، وسجل 11 هدفاً في مختلف المسابقات منذ عودته من الإصابة بعد تعرضه لتمزق في وتر فخذه الأيمن في شباط/فبراير 2020.