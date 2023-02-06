وكان بوسكيتس خرج في مباراة برشلونة ضد ضيفه إشبيلية مبكراً منذ الدقيقة 8 بعد التحامه بكرة مع المنافس.

ويتعين على البرسا مقابلة فياريال في المرحلة 21 من الدوري الإسباني يوم 12 فبراير، ثم مان يونايتد يوم 16 في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.