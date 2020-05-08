

وخضع لاعبو برشلونة الأربعاء لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس "كوفيد-19"، والتي جاءت سلبية، استعداداً لمعاودة التمارين الفردية.

وأعلنت رابطة الليغا الاثنين أنها تنوي "العودة إلى المنافسات في حزيران/يونيو"، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيداً لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب الجائحة.

ووصلت المجموعة الأولى من لاعبي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان، التشيلي أرتورو فيدال والحارس الألماني تير شتيغن وجوردي ألبا وجيرار بيكيه وجونيور فيربو وسيرجي روبيرتو والفرنسيان كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي، إلى المركز التدريبي "سيوتات إسبورتيفا خوان غامبر" في تمام الساعة التاسعة صباحاً (بتوقيت إسبانيا) دون المرور عبر حجرات تغيير الملابس.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، انطلقت الحصة التدريبية على ملاعب "تيتو فيلانوفا" (الملعب الثاني والثالث) والتي دامت تقريباً ساعة ونصف وسط تطبيق صارم للبروتوكول الطبي بتقسيم الـ11 لاعباً إلى 3 مجموعات والإبقاء على المسافة المطلوبة بين اللاعبين وتدرب 6 لاعبين كحد أقصى على ملعب واحد.

ويسعى نادي برشلونة لاستعادة اللياقة البدنية للاعبيه في وقت وجيز بعد كشف مدرب ليغانيس، المكسيكي خافيير أغيري، أن الدوري سيُستأنف في 20 حزيران/يونيو.

وعند انتهاء المران الذي كان مخصصاً للمجموعة الأولى (ميسي والبقية)، تحصل اللاعبون على حقيبة المعدات الجديدة التي سيستعملونها في الحصة التدريبة القادمة.

وحلت المجموعة الثانية، التي ضمت كل من سيرخيو بوسكيتس والكرواتي إيفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو والهولندي فرانكي دي يونغ والبرازيلي آرتور والدنماركي مارتين برايثوايت والحارس نيتو وأنسو فاتي وبعضاَ من لاعبي فريق الرديف على غرار الحارس إنياكي بينيا والأوروغوياني رونالد أرواخو ومونتشو رودريغيز وريكي بويغ وأليكس كولادو، لاحقاً من أجل خوض المران.

وواصل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي غيابه عن التدريبات نظراً لعدم تعافيه من الإصابة كما أنه لم يحضر للقيام بفحوصات فيروس كورونا التي قام بها رفاقه أمس الأربعاء.





