الدوري الإسباني على أهبة الانطلاق September 12, 2020 09:37 2:13 دقيقة ينطلق الدوري الإسباني هذا السبت وسط غياب الجماهير عن مدرجات الملاعب بسبب الاجراءات الصحية المفروضة تفاديا لانتشار وباء كورونا. تقارير إخبارية الليغا الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة ريال مدريد يواصل استعداداته للموسم الجديد 2:52 دقيقة مباراة ليفربول وليدز يونايتد - التغطية الخاصة 2:13 دقيقة الدوري الإسباني على أهبة الانطلاق 3:21 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين بوردو وليون 1:09 دقيقة وصول الهلال والتعاون إلى قطر 0:40 دقيقة لقب زوجي السيدات من نصيب سيغموند وزفوناريفا 1:03 دقيقة كومان يعلّق على بقاء ميسي مع برشلونة 0:38 دقيقة طواف فرنسا: المرحلة 13 من نصيب الكولومبي مارتينيز 0:29 دقيقة وفاة النجم العراقي ناظم شاكر بسبب كورونا 0:35 دقيقة سان جيرمان يستعير الإيطالي فلورنتسي من روما