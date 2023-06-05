الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 والأخيرة June 5, 2023 14:32 3:55 دقيقة الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة تشافي: نعم نحتاج للتعزيزات 0:22 دقيقة بوروسيا دورتموند يضم رامي بن سبعيني 1:09 دقيقة رود يمضي قدماً في رولان غاروس 0:36 دقيقة براخا سعيد بعد تمكن فالنسيا من تجنب الهبوط 18:07 دقيقة إنزاغي يشدد على ضرورة التحلي بالشجاعة أمام سيتي 1:11 دقيقة خواكين يصف ليلته الختامية في الملاعب بالاستثنائية 2:29 دقيقة الاتحاد المنستيري يحرز لقب كأس تونس لكرة السلة 3:55 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 والأخيرة 3:17 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 والأخيرة 0:53 دقيقة خورخي ميسي يؤكد رغبة نجله في العودة إلى برشلونة