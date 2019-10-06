متابعة: مازن الريس

مهدّت أهداف برشلونة الثلاثة التي سجلت خلال أقل من 10 دقائق إلى تحقيقه فوزاً مهماً على حساب ضيفه إشبيلية 4-0 يوم الأحد في ختام الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل برشلونة ثلاثة أهداف خلال 8 دقائق تناوب عليها الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والفرنسي عثمان ديمبيلي (27 و32 و35) أحبط بها آمال إشبيلية الذي كان الطرف الأفضل في أول 25 دقيقة، قبل أن يضيف ميسي الهدف الرابع (78).

بهدفه اليوم أصبح ميسي يسجل في الليغا للموسم السادس عشر توالياً.

ونجحت رهانات فالفيردي التكتيكية بعدما ترك الفرنسي أنطوان غريزمان وبوسكيتس وراكيتيتش على دكة البدلاء مفضلاً الاعتماد على ديمبيلي وفيدال وأرثور.

ومهّد هدف سواريز الرائع الذي جاء من مقصية الفوز لبرشلونة، إذ حرّر فريقه من الضغوط ودفع إشبيلية لتسرعٍ دفع ثمنه سريعاً.

وشهدت المباراة طرد البديل الأوروغوياني آراوخو من طرف برشلونة ثم ديمبيلي للاعتراض (88) كما تلقى بيكيه إنذاراً أصفراً هو الخامس له في الليغا مما يعني غيابه عن مباراة إيبار وتواجده في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة منفرداً بالوصافة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما تجمّد رصيد إشبليية عند 13 نقطة.

برشلونة وإشبيليه - التغطية الخاصة

- طرد البديل الأوروغوياني آراوخو من طرف برشلونة بسبب مسكه للمكسيكي المنفرد هرنانديز، وتبعه ديمبيلي للاعتراض (88).

(84) البديل الكرواتي راكيتيش جرّب تسجيل هدف خامس بطريقة فنية، ومحاولته فوق المرمى.

- هدف (78): ميسي يضع بصمته بالتوقيع على الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة.

(68) ديمبيلي يهدر بطريقة غريبة فرصة الهدف الرابع.

(60) التشيكي فاشليك ينقذ مرمى إشبيلية عقب تسديدة ذكية من ميسي.

(58) الأرجنتيني أوكامبوس يحاول من داخل منطقة الجزاء وتسديدته فوق المرمى.

(49) القائم يتصدى لتسديدة دي يونغ بعد خطأ من أرثور.

انتهاء الشوط الأول بتقدم برشلونة بالثلاثة.

(40) لوك دي يونغ يهدد مرة جديدة وإبعاد كرته لركلة ركنية.

- هدف (35): الدور يأتي على الفرنسي ديمبيلي بإضافة الهدف الثالث قاتلاً المباراة بشكل كلي.

- هدف (32): التشيلياني فيدال يضيف الثاني من متابعة ذكية لكرة البرازيلي أرثور.

- هدف (27): الأوروغوياني لويس سواريز يسجل هدفاً رائعاً يقود به برشلونة للتقدم.

(26) دي يونغ يحاول مرة جديدة والحظ يستمر بمعاندته.

(23) ميسي يظهر مع انتصاف الشوط الأول بتسديدة من ركلة حرة مباشرة تعلو المرمى.

(18) دي يونغ يضيع على إشبيلية الهدف الأول بطريقة غريبة.

(17) بيكيه كاد يباغت إشبيلية بافتتاح التسجيل لكنه لم يسيطر على الكرة كما يجب.

(13) سوء الحظ يرافق إشبيلية بعدما ذهبت رأسية البرازيلي فرناندو فوق المرمى.

(11) شتيغن في المكان المناسب لإبعاد أخطر فرص المباراة بعد تسديدة من الهولندي دي يونغ.

(3) الألماني تير شتيغن يبعد كرة عرضية خادعة.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وإشبيلية