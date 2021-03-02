إنييستا يستمتع بإثارة الليغا ولا يستبعد خوض تجربة التدريب من قبل beIN SPORTS March 2, 2021 14:21 1:04 دقيقة وصف النجم الإسباني أندريس إينييستا الموسم الحالي من الدوري الإسباني بالقوي والمثير للاهتمام خاصة مع تقارب مستوى الفرق، مشيراً إلى أنه لا يستبعد خوض تجربة في التدريب مستقبلاً. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة أندريس إنييستا -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة الهلال السوداني يقيل مدربه 0:38 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يرحب بتصريحات رئيس الوزراء 1:04 دقيقة إنييستا لا يستبعد خوض تجربة التدريب 1:09 دقيقة بريطانيا تقدم عرضاً لاستضافة جميع مباريات اليورو 0:35 دقيقة إطلاق سراح رئيس برشلونة السابق بارتوميو 0:36 دقيقة أتلانتا هوكس يُقيل مدربه بيرس لتردي النتائج 3:28 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 3:30 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 3:27 دقيقة من يوقف قطار مانشستر سيتي الذي يعرف تماماً وجهته؟ 3:52 دقيقة ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام سوسييداد