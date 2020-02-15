واضطر جوردي ألبا لمغادرة الملعب في الدقيقة الثانية والعشرين من مباراة برشلونة وخيتافي ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك جونيور فيربو بدلاً من ألبا الذي طلب التبديل ولعب لعدة دقائق قبل أن يصبح بديله جاهزاً.

ويعد ألبا أحد أهم عناصر برشلونة في الوقت الحالي ومفتاح لعب رئيسي من الناحية الهجومية.

ونشر برشلونة في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت أنّ ألبا يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن وأنّه سيخضع لمزيد من الفحوصات في وقت لاحق.

❗الفحوصات الطبية تؤكد إصابة جوردي ألبا في وتر عضلة الفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/GVbMuVRfNi — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 15, 2020





ويلتقي برشلونة مع مضيفه نابولي الإيطالي بعد 10 أيام من الآن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



