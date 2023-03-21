ويحتل إشبيلية المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الليغا برصيد 28 نقطة، إذ لم ينجح بتحقيق سوى 7 انتصارات منذ بداية الموسم مقابل 7 تعادلات و 12 خسارة.

وجاء في بيان للنادي الأندلسي "أنهى إشبيلية عقد مدربه خورخي سامباولي بعد خسارة الفريق ضد خيتافي التي وضعت الفريق مجددًا على مشارف منطقة الهبوط".

وتابع "حقيقة أن الفريق لم ينجح في الخروج من المراكز المتدنية في الجدول منذ تعيينه مدربًا والصورة التي ظهر بها الفريق في المباريات الاخيرة دفعت النادي إلى اتخاذ هذا القرار، بحثًا عن رد فعل في آخر 12 مرحلة من الدوري".