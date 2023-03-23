التقديم تم داخل مكاتب النادي الأندلسي، وذلك بعد قيادة المدربِ لتدريباتِ الفريق العريق الذي يعاني من أجل الحفاظ على موقعه ضمن أنديةِ الصفوة في الدوري الإسباني. وتم تقديمُ مانديليبار بحضور رئيس النادي خوسيه كاسترو كارمونا، وكذلك المديرِ الرياضي مونتشي الذي أبدى ثقتَه في قدرات المدربِ البالغ من العمر 62 عاماً على قيادة الفريق إلى برِ الأمان. ويحتلُ إشبيلية المركز الرابع عشر، متقدما بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

