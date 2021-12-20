ولم يجد الفريق الأندلسي وقتاً للراحة بعد فوزه المهم على أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد، حيث بدأ الإعداد مباشرة لخوض مواجهة برشلونة المؤجلة من الجولة الرابعة.

ويعاني إشبيلية من جملة غياباتٍ بسبب الإصابة، على رأسهم المهاجم المغربي يوسف النصيري الذي تدرب مع المجموعة للمرة الأولى، إضافةً إلى سوسو وخيسوس نافاس وإيريك لاميلا وعدد آخر من اللاعبين.

كما خاض المهاجم لوكاس أوكامبوس المران كاملاً على الرغم من تعرضه لإصابةٍ في مواجهة أتلتيكو مدريد التي أحرز فيها هدف الفوز.

وشارك في المران ثلاثة عشر لاعباً فقط، الأمر الذي يشكل أزمةً للمدرب جولين لوبيتيغي.

