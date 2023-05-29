إدارة برشلونة تضع حجر الأساس لتجديد كامب نو من قبل beIN SPORTS May 29, 2023 17:00 1:01 دقيقة وضع جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة حجر الأساس لبدء مشروع تجديد ملعب الكامب نو والذي من المفترض أن تباشر الشركة المسؤولة عنه ذلك في الاول من الشهر المقبل، جاء ذلك وسط حضور أبرز نجوم الفريق الكاتالوني الحاليين والقدامى. تقارير إخبارية كامب نو جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة إدارة برشلونة تضع حجر الأساس لتجديد كامب نو 0:57 دقيقة دجوكوفيتش يعبر للدور الثاني من بطولة رولان غاروس 0:50 دقيقة أسرة سيرخيو ريكو تصف الساعات المقبلة بالحساسة 1:28 دقيقة فريقا الرجال والسيدات لبايرن ميونيخ يحتفلان باللقب 0:38 دقيقة غيريرو يودع بوروسيا دورتموند بعد 7 أعوام مع الفريق 0:30 دقيقة بليشكوفا تودع رولان غاروس من دورها الأول 0:37 دقيقة بيلينغهام أفضل لاعب في الدوري الألماني 1:09 دقيقة الأولمبي الباجي يتوج بكأس تونس على حساب الترجي 6:03 دقيقة روبليف يطيح بالصربي دييري ويبلغ الدور الثاني 5:05 دقيقة كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم