أتليتيكو مدريد يهدر فرصة اقتناص المركز الثاني بتعادل متأخر من قبل beIN SPORTS June 4, 2023 20:32 5:45 دقيقة أهدر أتليتيكو مدريد فرصة اقتناص المركز الثاني من جاره ريال مدريد بعد تلقيه هدفاً متأخراً أمام فياريال. الملخصات الدوري الإسباني فياريال أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 4:50 دقيقة الأهلي يفوز ذهاباً على الوداد في مباراة مشوقة 1:28 دقيقة لاعبو إسبانيول يحتجون على التحكيم بطريقتهم الخاصة 0:54 دقيقة جماهير نابولي تحتفل بلقب السكوديتو 1:04 دقيقة ريال مدريد يودع نجومه بعد إعلان مغادرتهم الملكي 5:45 دقيقة أتليتيكو مدريد يهدر فرصة اقتناص المركز الثاني 5:10 دقيقة بنزيمة يسجل وريال مدريد يتعادل مع أتلتيك بلباو 5:25 دقيقة ألكاراث يواصل عروضه المميزة في رولان غاروس 5:22 دقيقة دجوكوفيتش يعبر إلى ربع نهائي رولان غاروس 0:31 دقيقة اتفاقية شراكة بين الاتحاد العراقي ورابطة االليغا 2:29 دقيقة مشاركة مخيبة للفرنسيين في رولان غاروس