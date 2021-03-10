وتقدم الفريق الباسكي أولاً عبر نجمه إيكر مونيايين في الدقيقة 21، لكن ماركوس لورنتي عدل الأوتار في الدقيقة 45+2، ثم أضاف النجم الأوروغوياني لويس سواريز هدف الانتصار الغالي من ركلة جزاء 51.

وصار رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة.

بدوره توقف بيلباو عند النقطة 33 في المركز الثامن.

ولم يكن بلباو خصماً سهلاً، إذ يخوض مبارياته على وقع بلوغه نهائي مسابقة كأس إسبانيا للمرة الثامنة والثلاثين بفوزه على ليفانتي 2-1 بعد التمديد في إياب نصف النهائي الأسبوع الماضي، ليلاقي برشلونة في إعادة لنهائي كأس السوبر الذي توج به على حساب الفريق الكاتالوني بفوزه عليه 3-2.

وبرغم تذبذب مستواه في الفترة الاخيرة، أظهر "كولتشونيروس" صورة رائعة منذ بداية الموسم مع خسارتين فقط في 26 مباراة، وشباك لم تتلق سوى 18 هدفاً ونجاعة تهديفية مع 50 هدفاً، وهو ثاني أفضل خط هجوم في الدوري (خلف برشلونة مع 57).

وكان أثلتيك بيلباو سباقاً إلى التسجيل إذ أحرز الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق مونياين، بعد عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء ركنها في المرمى إلى يسار الحارس الذي لم يحرك ساكناً.

وغاب أتلتيكو مدريد تماماً عن الشوط الأول، من دون أي فرصة تذكر لتعديل النتيجة.

لكن "روخيبلانكوس" نجح في خطف هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق يورنتي الذي أعاد فريقه إلى المباراة برأسية جميلة عقب عرضية من زميله الفرنسي.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق العاصمة الهجومي، وتمكن سواريس الاستحصال على ركلة جزاء، ترجمها بنفسه هدفاً في الدقيقة 21، ليمنح فريقه انتصاراً منتظراً.