وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الليغا برصيد 86 نقطة، أمام جاره ريال مدريد صاحب الوصافة الذي رفع رصيده إلى 84 نقطة بعد فوزه على ضيفه فياريال (2-1) في الوقت عينه.

وهذا اللقب الأول لأتلتيكو منذ عام 2014، والـ11 بتاريخ النادي.

ورغم تقدم بلد الوليد بهدف أوسكار بلانو في الشوط الأول د 18، إلا أن الأتلتي عاد في الشوط الثاني وقلب النتيجة بهدفين الأول للأرجنتيني آنخيل كوريا 57 ثم الأوروغوياني لويس سواريز 67.

أتلتيكو مدريد بطلاً للدوري الإسباني

نهاية المباراة: أتلتيكو مدريد 2 × بلد الوليد 1

نهاية المباراة: ريال مدريد 2 × فياريال 1

-مباراة ريال مدريد وفياريال: مودريتش يسجل هدف التقدم 90+2.

- مباراة ريال مدريد وفياريال: الفرنسي كريم بنزيمة يعدل النتيجة في الدقيقة 87.

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: ثاني مباراة على التوالي يقلب نتيجتها أتلتيكو بعد الفوز على أوساسونا المرحلة الماضية.

- مباراة ريال مدريد وفياريال: لا يزال فريق المدرب أوناي إيميري متقدماً بهدف وحيد رغم محاولات الملكي لتعديل النتيجة آخرها عن طريق البديل البرازيلي مارسيلو أمسكها الحارس.

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: د67 لويس سواريز يسجل هدف التقدم لأتلتيكو مدريد بعد انفراده التام بمرمى ماسيب.

الترتيب الآن:

1 - أتلتيكو مدريد 84

2- ريال مدريد 81

ريال مدريد 0 × فياريال 1

أتلتيكو مدريد 1 × بلد الوليد 1

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: د 58 آنخيل كوريا يعدل النتيجة بهدف بيمناه في مرمى بلد الوليد.

- مباراة ريال مدريد وفياريال: د 57 هدف للفرنسي كريم بنزيمة يلغيه الحكم بداعي التسلل بعد عودة دقيقة للفار.

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: يستمر فريق المدرب دييغو سيميوني بضغطه على مرمى بلد الوليد، ولكن الفريق يعاني من التوتر الشديد في أداء لاعبيه

- مباراة ريال مدريد وفياريال: رأسية لميلتاو تعبر بسلام على مرمى فياريال.

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: خيمينيز يحاول التعديل برأسية فوق المرمى.

- مباراة ريال مدريد وفياريال: بداية الشوط الثاني.

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: بداية الشوط الثاني.

يان أوبلاك يعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات لحارس مرمى مع اتلتيكو مدريد في جميع المسابقات المسجل بإسم أبيل ريسينو برصيد 303 مباراة.

الترتيب الآن:

1- أتلتيكو 83

2- ريال مدريد 81

- مباراة ريال مدريد وفياريال: نهاية الشوط الأول بتقدم فياريال 1-0.

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: نهاية الشوط الأول بتقدم بلد الوليد 1-0.

- مباراة ريال مدريد وفياريال: د 34 مودريتش يسدد كرة قوية داخل منطقة جزاء فياريال لكنه تمر بسلام.

ريال مدريد 0 × فياريال 1

بلد الوليد 1 × أتلتيكو مدريد 0

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: د 32 سواريز كاد أن يعدل النتيجة بتسديدة محكمة أبعدها مدافع بلد الوليد إلى ركنية.

- مباراة ريال مدريد وفياريال: د 20 الغواصات الصفراء تتقدم بهدف أول عن طريق يريمي بينو.

يبقى أتلتيكو متصدراً للدوري بفارق نقطة عن جاره ريال

ريال مدريد 0 × فياريال 0

بلد الوليد 1 × أتلتيكو مدريد 0

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: د 18 هدف لبلد الوليد بعد مرتدة نفذت بشكل رائع أودعها أوسكار بلانو في المرمى متلقياً تمريرة حاسمة غاية في الروعة من مارانهاو.

- مباراة ريال مدريد وفياريال: لا تزال النتيجة تشير إلى التعادل 0-0 مع أداء متوازن من الجانبين.

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: د 10 توني فيلا يسدد كرة أرضية يمسكها أوبلاك بدون صعوبات كبيرة.

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: د 10 كاراسكو وسواريز يهددان مرمى ماسيب حارس بلد الوليد بشكل مباشر.

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: أتلتيكو يدخل الدقائق الخمس الأولى بقوة باحثاً عن هدف مبكر يريح به أنصاره خلف الشاشات.

- مباراة ريال مدريد وفياريال: الحكم خوسيه مونويرا يطلق صافرة الانطلاقة.

- مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد: الحكم خوسيه سانشيز يطلق صافرة بداية.

تشكيلة ريال بلد الوليد:

تشكيلة أتلتيكو مدريد:

قائمة الاحد عشر لاعبا للأتليتي ❤️🤍 pic.twitter.com/9n5SdhD4GC — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) May 22, 2021

- فاز ريال مدريد بـ2 فقط من آخر 7 لقاءات مع فياريال في الدوري الإسباني (4 تعادلات وخسارة 1)، وحصل هذين الإنتصارين في آخر مباراتين بالديار أمام خصمه (3-2 في مايو 2019 و2-1 في يوليو 2020).

- خسر بلد الوليد 10 من آخر 11 لقاءًا مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (تعادل 1)، وفشل بالتسجيل في 7 لقاءات