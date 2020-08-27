آخر أخبار "زوبعة" رغبة ميسي في مغادرة برشلونة من قبل beIN SPORTS August 27, 2020 16:06 5:11 دقيقة تعرف على آخر أخبار رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مغاردة برشلونة الإسباني. مقابلات تقارير إخبارية ميركاتو جوسيب ماريا بارتوميو ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 17:11 دقيقة العنصرية تحدث شللاً في الرياضة الأميركية 0:39 دقيقة سيدات ليون في نصف نهائي دوري الأبطال 2:49 دقيقة فرنسا: المطالبة بإعادة النظر في البروتوكول الطبي 0:38 دقيقة أنباء عن إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوف تشيلسي 0:34 دقيقة رئيس ريال مدريد السابق يتحدث عن "رحيل ميسي" 5:11 دقيقة آخر أخبار "زوبعة" رغبة ميسي في مغادرة برشلونة 0:36 دقيقة أنس جابر تنهزم أمام أزارينكا في ربع النهائي 0:52 دقيقة بوغبا خارج لائحة فرنسا لإصابته بـ"كوفيد-19" 0:48 دقيقة تمديد منع تواجد الجماهير في ألمانيا حتى نهاية 2020 0:54 دقيقة متاعب دل بوترو الصحية تتواصل !