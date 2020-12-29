آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة إيبار من قبل beIN SPORTS December 29, 2020 12:08 5:18 دقيقة تعرّف على آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة إيبار ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة إيبار أشرف بن عياد -آخر الفيديوهات 5:18 دقيقة مباراة برشلونة وإيبار البث المباشر والتغطية الخاصة 0:46 دقيقة مجلس لاعبي رابطة التنس: إعادة انتخاب نادال وفيدرر 5:00 دقيقة نهاية مشوار دييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد 5:18 دقيقة آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة إيبار 4:04 دقيقة عبد الرحمن نادر يرنو للتألق مع فينيكس صنز 1:00 دقيقة سولشار يمتدح كافاني 5:53 دقيقة "كورونا" يهدّد روزنامة الدوري الإنكليزي الممتاز 1:07 دقيقة أرتيتا يطلب الدعم من إدارة وأنصار أرسنال 0:31 دقيقة سان جيرمان يعلن رسمياً إقالة مدربه توماس توخيل 0:27 دقيقة إصابة غابريال مدافع أرسنال بفيروس كورونا