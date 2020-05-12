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الدوري الإسباني

هل يفرّط ريال مدريد في خدمات خاميس رودريغيز لغريمه أتلتيكو ؟

يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز قد بات قاب قوسين من مغادرة ريال مدريد نحو جاره اللدود أتلتيكو.

AFP


ذكرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء أن اللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز بات على أعتاب الانتقال إلى نادي أتلتيكو مدريد.

واستندت التقارير الإعلامية على معلومات أفادت بها إذاعة "بلو راديو" الكولومبية التي قالت إن الاتفاق حصل بنسبة 80 في المئة بين ناديي ريال مدريد وغريمه أتلتيكو.

وعانى خاميس من إصابات متلاحقة عرقلت مسيرته مع "الميرينغي" وأخرجته من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعى أتلتيكو لإتمام الصفقة مع جاره اللدود آملاً أن يستعيد الكولومبي مستواه المعهود مما سيعود بالنفع على فريق "الروخيبلانكس" الذي بات في حاجة لصانع ألعاب مهاري في قيمة خاميس.

وتقمّص رودريغيز ألوان إينفيغادو الكولومبي (2006-2008) وبنفيلد الأرجنتيني (2008-2010) ووبورتو البرتغالي (2010-2013) وموناكو الفرنسي (2013-2014) قبل أن يحط الرحال في مدريد (أعير إلى بايرن ميونيخ الألماني 2017-2019). 

ولم يخض الكولومبي (28 عاماً)  سوى سبع مباريات فقط مع النادي "الملكي" في الدوري الإسباني هذا الموسم مسجلاً هدفاً يتيماً.
 

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