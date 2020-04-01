العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

من سيستغني عنه زيدان في ريال مدريد؟ 12 لاعباً في اللائحة

من قبل

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني حدد أسماء اللاعبين الـ12 الراحلين عن ريال مدريد بداية الموسم المقبل.

Reuters

ويتواجد حالياً على قائمة الميرنغي 37 لاعباً، بينما قوانين رابطة الدوري الإسباني تجبر كل فريق على تحديد 25 لاعباً فقط.

وأشارت الصحيفة في مقال لها اليوم الأربعاء أن "زيزو" حدد بالفعل أسماء اللاعبين الـ12، جاء على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2021، إضافة للويلزي غاريث بايل والكولومبي خاميس رودريغز، اللذان يعدان من أصحاب الأجور العالية في الريال.

وضمت القائمة أيضاً المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم إلى صفوف النادي الملكي الصيف الماضي، وكذلك لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل، كما اشتملت القائمة على كل من المغربي أشرف حكيمي المعار لبوروسيا دورتموند الألماني وآخرين.


 

ريال مدريد
السابق الرابطة الإسبانية تجمع مليون ي
اقرأ
الرابطة الإسبانية تجمع مليون يورو لمكافحة كورونا
التالي

آخر الأحداث