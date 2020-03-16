مدرب برشلونة سيتين يدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية

وقال مدرب البرسا في رسالة مصورة نشرها النادي على منصاته في وسائل التواصل: "كنت أتمنى أن أقضي اليوم في العمل والإشراف على التدريبات كما هي العادة، لكن هناك توجيهات يجب اتباعها، حيث تفرض علينا التحلي بالمسؤولية، يجب أن نأخذ في الاعتبار الخطر المحدق بالعديد من الأشخاص، نحن وأنتم والجميع معنيون، لذا ابق في المنزل ".

وانضم مدرب برشلونة إلى لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي وجّه بدوره رسالة عبر الفيديو يوم أمس الأحد جاء فيها: "من المهم جداً اتباع التوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة. علينا جميعاً أن نبقى في منازلنا، والحرص على غسل أيدينا بانتظام، مع تجنب أي اتصال بأشخاص آخرين. معاً سنجتاز هذه المحنة".

وقرر برشلونة إغلاق أكاديميات النادي التدريبية، في عدد من الدول العربية حتى إشعار آخر ضمن إطار الإجراءات الوقائية لاحتواء فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أعلنت الخميس الماضي تعليق مباريات دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية لمدة أسبوعين على الأقل بسبب تفشي الفيروس.

بدوره أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أول من أمس السبت، حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة الوباء الدولي.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية نشرت خبراً قبل ساعات حول أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا مشيرةً أن العدد بلغ تقريباً نحو 10000 مصاب، وأكثر من 300 متوفي وأكثر من 500 تم شفائهم. وإسبانيا هي الأكثر تأثراً بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.