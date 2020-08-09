كالديرون يقترح حلاً لمشكلة بايل مع ريال مدريد



ونادراً ما شارك بايل (31 عاماً) مع فريقه في مراحل حسم اللقب المحلي بعد استئناف مباريات البطولة بعد توقفها بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا ولم يكن وجوده بارزاً خلال الاحتفال باللقب أيضاً.



وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنّ بايل طلب عدم السفر مع الفريق لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا في مواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي الجمعة الماضي لأنّه لم يكن يريد اللعب.



وحسب التقارير فإنّ راتب بايل الأسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن كالديرون قوله: "أمر محزن للغاية، من المؤسف رؤية لاعب مثله في المدرجات، مهاراته ومواهبه لا تزال موجودة، لا يزال لاعباً جيداً يمكنه الأداء على مستوى كبير في صفوف أي فريق".



وأضاف الرئيس الأسبق للنادي الملكي: "أعتقد أنّه سيتعيّن عليهم التوصل إلى حلٍّ لمشكلته من أجل صالح الطرفين، إن لم يكن يريد تخفيض راتبه وهو أمر يمكن تفهمه فعليهم البحث عن سبيل آخر".



وأردف كالديرون قائلاً: "المدرب لا يعتمد عليه، وإذا كان زيدان سيستمر مع ريال وهو أمر مؤكد حسب اعتقادي فلابد لبايل البحث عن مخرج، لن أندهش إذا أعير إلى فريق آخر وتحمل النادي جزءاً من راتبه".



وقالت تقارير إعلامية إسبانية إن بايل كان على مشارف الانضمام إلى جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو تموز 2019 لكن ريال مدريد عرقل الصفقة في الساعة الأخيرة لأنّه لم يكن سيحصل على مقابل للانتقال.



وفي وقت سابق استبعد جوناثان بارنيت وكيل أعمال بايل إمكانية إعارة اللاعب عندما قال في الشهر الماضي إنّ بايل الذي ينتهي عقده بعد عامين: "لن يذهب إلى أي مكان".