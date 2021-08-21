فياريال يتعثر للمرة الثانية

وسقط فياريال في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إسبانيول اليوم السبت في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستمر عقم فياريال التهديفي في المباراة الثانية توالياً حاله كحال مضيفه.

وتعادل فياريال في الجولة الأولى أمام غرناطة وكذلك الحال بالنسبة إلى إسبانيول أمام أوساسونا.

وفي مباراة أخرى تعادل فالنسيا في الوقت القاتل مع مضيفه غرناطة.

وتقدم صاحب الأرض أولاً بهدف الكولومبي سواريز (16) قبل أن يعدل فالنسيا من ركلة جزاء نفذها كارلوس سولر (88).

في المقابل، حقق ريال مايوركا فوزاً ثميناً خارج الديار أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد.