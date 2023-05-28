غرناطة ولاس بالماس إلى الدرجة الأولى

كما حجز لاس بالماس بطاقته إلى "الليغا" الموسم المقبل بتعادله السلبي مع ألافيس منهياً الموسم بفارق ثلاث نقاط عن غرناطة.



أما ليفانتي الذي حلّ ثالثًا بفوز متأخر على ريال أوفييدو فسيخوض التصفيات "بلاي أوف" إلى جانب ألافيس وإيبار وألباسيتي لتحديد هوية آخر فريق سيصعد إلى دوري الاضواء.



وسيعود غرناطة إلى دوري النخبة بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، أما لاس بالماس فيعود بعد غياب خمسة مواسم.