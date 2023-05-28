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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

غرناطة ولاس بالماس إلى الدرجة الأولى

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عاد غرناطة إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية في كرة القدم الموسم المقبل بعد أن توج السبت بطلاً للدرجة الثانية بفوزه على ليغانيس 2-0 في المرحلة 42 الأخيرة.

Reuters

كما حجز لاس بالماس بطاقته إلى "الليغا" الموسم المقبل بتعادله السلبي مع ألافيس منهياً الموسم بفارق ثلاث نقاط عن غرناطة.

أما ليفانتي الذي حلّ ثالثًا بفوز متأخر على ريال أوفييدو فسيخوض التصفيات "بلاي أوف" إلى جانب ألافيس وإيبار وألباسيتي لتحديد هوية آخر فريق سيصعد إلى دوري الاضواء.

وسيعود غرناطة إلى دوري النخبة بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، أما لاس بالماس فيعود بعد غياب خمسة مواسم.

غرناطة لاس بالماس
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